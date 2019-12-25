ОТП Банк запустил акцию «Вернем проценты» на потребительские кредиты при оформлении дебетовой карты. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В период с 23 декабря 2019 года по 31 января 2020 года, оформив кредит наличными и дебетовую карту «ОТП Покупки», клиенты банка смогут получить снижение ставки по кредиту. Акция действует шесть месяцев с момента оформления дебетовой карты.

Для участия в акции необходимо ежемесячно совершать покупки по карте на сумму от 10 тыс. рублей, в этом случае бонус составит 2,5% от ставки по кредиту. При сумме покупок от 20 тыс. рублей — 5% от ставки по кредиту.