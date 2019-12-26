Для удобства клиентов Российский союз автостраховщиков (РСА) сейчас разрабатывает новую IT-систему, которая обойдется страховщикам в 2,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» . Об этом рассказал президент РСА Игорь Юргенс. Предполагается, что одним из нововведений системы станет так называемая витрина ОСАГО с отчетами компаний по этому виду страхования, итогами работы с жалобами клиентов. Это позволит ЦБ онлайн отслеживать тарифы, чтобы не давать компаниям возможности задирать ставки ОСАГО.

По данным РСА, количество электронных полисов ОСАГО с начала года по 25 декабря составило 16,7 млн — это 45,7% всех продаж «автогражданки». На протяжении года онлайн-продажи превзошли бумажные только по итогам I квартала (51,4%). Как пояснили в союзе, бумажные полисы лидируют в основном за счет автопарков юрлиц, которые предпочитают оформлять страховку традиционным способом.

По словам источника издания на рынке, популярной является схема, при которой автовладельцу предлагается приобрести полис с оформлением онлайн: посредник вбивает данные страхователя на сайте страховщика, меняя лишь территорию использования, и вместо реального транспортного средства указывает категорию «мопеды-мотоциклы» (действует минимальный тариф от 694 рублей). Далее посредник оплачивает такой полис и перепродает автовладельцу. Таким образом, для показа сотрудникам ГИБДД такой полис годится, а получить выплаты по нему не удастся. Бороться с такими полисами будет обновленная IT-система РСА.