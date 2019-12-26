В Роспотребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры, которые, по мнению ведомства, являются «рассадником инфекции». Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте организации.

«Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель. Поэтому деньги в некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами. В Японии деньги стирают при 200 градусах в специальной стиральной машине», — говорится в сообщении.



Пятидесятирублевые банкноты, возможно, самые грязные деньги. Исследование, проведенное десять лет назад Гознаком и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, выявило на них 34 вида патогенных микроорганизмов, вызывающих туберкулез, пневмонию, менингит и много других неприятных болезней, сообщало ранее РИА Новости.



В Гознаке, комментируя позже в четверг информацию Роспотребнадзора о том, что «денежные купюры являются отличным рассадником инфекции», отметили, что к российским банкнотам, по мнению организации, это утверждение применять некорректно.

«Вопросу долговечности и безопасности банкнот в нашей стране уделяется большое внимание, — отмечает пресс-служба Гознака. — Наличное денежное обращение в России является очень чистым. Отечественные стандарты по выводу ветхих банкнот из обращения находятся примерно на одном уровне с еврозоной. Загрязненные банкноты вовремя уничтожаются Банком России, не допускается их переход в сильно ветхое состояние».

По информации изготовителя российских денег, «для повышения антимикробных свойств бумаги для российских банкнот при ее производстве используют специальные добавки-антисептики, которые попутно делают ее более долговечной. Препарат эффективно воздействует на различные вирусы, грибы и бактерии и даже некоторых насекомых». «Банкноты, изготовленные из такой бумаги, уже не являются идеальной средой для размножения бактерий, а пользователи получают дополнительную гарантию безопасности», — подчеркивается в комментарии.

Там сообщается, что, кроме того, в последнее время на отдельные номиналы российских банкнот наносится специальное лаковое покрытие, которое дополнительно защищает изделия от загрязнения.

«Однако никакие технологии не повлияют на загрязненность и безопасность банкноты сильнее, чем ее владелец. При использовании и хранении банкнот следует избегать сырости и грязи, а после пользования банкнот не стоит пренебрегать элементарными правилами гигиены — мыть руки», — заключают в Гознаке.

