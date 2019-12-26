Шесть групп кредиторов Пробизнесбанка, лишившегося в 2015 году лицензии, подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), зарегистрированы пять из них, пишут «Ведомости» , ссылаясь на руководителя групп кредиторов Нерсеса Григоряна из ООО «Нео инжиниринг».

Весной 2017 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении из Пробизнесбанка 25 млрд рублей, Агентство по страхованию вкладов оценило недостачу в банке в 85,5 млрд рублей.

Заявители (юридические лица, которые входят в третью очередь кредиторов, сумма их требований в процедуре банкротства Пробизнесбанка — около 2,1 млрд рублей) указывают, что из-за действий АСВ были нарушены статьи Европейской конвенции, из-за чего они лишились имущества и права получить эффективную защиту в суде; заявители не согласны и с включением дочерних компаний в реестр кредиторов, и с отказом АСВ дать независимым кредиторам доступ к документам, в том числе о сделках агентства с активами Пробизнесбанка и банка — с его «дочками».

Суд признал неверным расходование конкурсной массы на споры АСВ и кредиторов Пробизнесбанка Эксперты указывают, что рассмотренные споры важны не только для АСВ, но и для рынка в целом.

«Российские власти проделали важную работу по решению некоторых вопросов Пробизнесбанка, — считает эксперт Совета Европы, юрист, представляющая интересы кредиторов банка в ЕСПЧ, Мириана Висентин. — Постановления Верховного суда фактически объявляют продажу активов Пробизнесбанка недействительной».

По мнению экспертов, шансов у заявителей мало: они апеллируют к статьям Европейской конвенции о лишении имущества, но кредиторов никто его не лишал, государство не может гарантировать возврат денег в делах о банкротстве; основная цель любого банкротства — соразмерное удовлетворение требований кредиторов, а не полное погашение долга перед ними.