Шесть групп кредиторов Пробизнесбанка, лишившегося в 2015 году лицензии, подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), зарегистрированы пять из них, пишут «Ведомости», ссылаясь на руководителя групп кредиторов Нерсеса Григоряна из ООО «Нео инжиниринг».
Весной 2017 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении из Пробизнесбанка 25 млрд рублей, Агентство по страхованию вкладов оценило недостачу в банке в 85,5 млрд рублей.
Заявители (юридические лица, которые входят в третью очередь кредиторов, сумма их требований в процедуре банкротства Пробизнесбанка — около 2,1 млрд рублей) указывают, что из-за действий АСВ были нарушены статьи Европейской конвенции, из-за чего они лишились имущества и права получить эффективную защиту в суде; заявители не согласны и с включением дочерних компаний в реестр кредиторов, и с отказом АСВ дать независимым кредиторам доступ к документам, в том числе о сделках агентства с активами Пробизнесбанка и банка — с его «дочками».
Эксперты указывают, что рассмотренные споры важны не только для АСВ, но и для рынка в целом.
«Российские власти проделали важную работу по решению некоторых вопросов Пробизнесбанка, — считает эксперт Совета Европы, юрист, представляющая интересы кредиторов банка в ЕСПЧ, Мириана Висентин. — Постановления Верховного суда фактически объявляют продажу активов Пробизнесбанка недействительной».
По мнению экспертов, шансов у заявителей мало: они апеллируют к статьям Европейской конвенции о лишении имущества, но кредиторов никто его не лишал, государство не может гарантировать возврат денег в делах о банкротстве; основная цель любого банкротства — соразмерное удовлетворение требований кредиторов, а не полное погашение долга перед ними.
Кредиторы требуют привлечь Леонтьева и девять других контролировавших Пробизнесбанк лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации.