Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС), пишет РБК . Это следует из письма министерства в Ассоциацию банков России (АБР).

КТС в России могут выносить решения по индивидуальным спорам между работниками и работодателями, например о выплате задолженности по зарплате. Эти решения имеют силу исполнительного документа, которые можно использовать для принудительного взыскания. Если банк получает такой документ с требованием перечислить деньги, он обязан в течение трех дней провести трансакцию. Отказ карается штрафом до 1 млн рублей. После инцидента с переводом 5,5 млн рублей по КТС в Тинькофф Банке кредитные организации активизировали усилия по искоренению схемы обналичивания через листы КТС.

Вопиющая история с Тинькофф Банком и КТС: а так можно было? Кейс Тинькофф Банка, списавшего 5,5 млн рублей на основе удостоверения КТС, потряс многих. Следствие разбирается, кто виноват, а мы разберемся, что такое КТС и за что отвечает банк.

Ассоциация банков России предлагала депутатам внести поправки в Трудовой кодекс: предлагалось исключить из него статьи, которые касаются комиссий по трудовым спорам, и ликвидировать этот институт как таковой. Банкиры были готовы не ликвидировать КТС, а усилить контроль за документами таких комиссий. Они предлагали заверять решения КТС у государственных инспекторов труда — госслужащих, которые контролируют соблюдение прав работников. В таком случае, если инспектор убедится в достоверности решения КТС, документ получит статус исполнительного.

Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников. Минтруд обращает внимание, что индивидуальные трудовые споры в России могут рассматривать только КТС и суды. Ликвидация КТС «лишит работника одного из способов защиты его трудовых прав и снизит гарантированную Конституцией защиту трудовых прав», говорится в письме. Также ведомство считает, что новые правила исполнения решений КТС будут избыточны: государственная инспекция труда не должна вмешиваться в индивидуальные споры, которые решаются в КТС.

По словам представителя АБР, Минтруд понимает озабоченность банков рисками неправомерного использования механизма исполнения решений комиссий по трудовым спорам и прорабатывает с заинтересованными органами исполнительной власти предложения по корректировке этого механизма.