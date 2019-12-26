Банк России приказом от 25 декабря отозвал лицензии у страховых компаний «Плато»,«Адвант-Страхование» и одну из лицензий у «Урал-Рецепт М». Все решения приняты в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности, говорится в материалах регулятора, опубликованных в четверг, 26 декабря.

Так, генеральное страховое акционерное общество «Плато» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2284) лишилось лицензии на осуществление перестрахования.



Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Страхование» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3290) отказалось от лицензии на осуществление страхования.



У страховой медицинской компании «Урал-Рецепт М» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1457) отозвана лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни общества с ограниченной ответственностью.



Все решения вступили в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России.

