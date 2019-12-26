Согласование первой фазы торговой сделки между США и Китаем окажет позитивное влияние на мировую экономику. При этом в 2020 году можно ожидать некоторого успокоения конфликта этих стран, хотя разногласия между ними носят долгоиграющий характер, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

Он отметил в интервью телеканалу RT, что торговое соглашение между США и Китаем несколько развернуло негативный тренд, который наблюдался в течение года, однако это согласие является временным.

«Мы считаем, что проблемы между США и Китаем по своей природе очень долгоиграющие. Мы увидим больше конфликтов не только в области торговли, они могут произойти и в других областях в течение следующих нескольких лет. Возможно, следующий год, особенно его первая половина, будет более спокойным, что, конечно, позитивно для мировой экономики, а Россия — часть мировой экономики», — сказал он.

Вашингтон и Пекин достигли 13 декабря соглашения о первой фазе торговой сделки. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил журналистам, что в рамках договоренностей президент США Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от введения с 15 декабря новых пошлин на импорт китайских товаров. Лайтхайзер отметил, что соглашение подпишут в начале января, скорее всего, торгпреды обеих стран, а не главы государств. По словам чиновника, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на 200 млрд долларов в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится.