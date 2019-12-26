Российские фондовые индексы в четверг начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,09% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 028,21 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился так же на 0,09% и равнялся 1 542,74 пункта.

Внешний фон с утра складывается позитивным: кроме роста нефти около 0,1% прибавляют американские фьючерсы, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Однако индекс Мосбиржи начнет день снижением из-за дивидендного гэпа по «Норникелю», предупреждал он перед началом торгов.

«Сейчас рынок значительно снял техническую перекупленность и готов вновь двинуться вверх. В целом же вероятность увидеть рублевый индикатор рынка в районе 3 100 пунктов в первых числах нового года велика», — рассуждает эксперт.