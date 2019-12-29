Промсвязьбанк и компания ЦИАН в рамках совместного проекта запустили сервис по выбору и приобретению недвижимости с привлечением ипотеки, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь при выборе понравившегося объекта на сайте cian.ru можно произвести расчет ипотеки от ПСБ, заполнить заявку в сервисе «ЦИАН Ипотека» и ознакомиться с доступными программами», — говорится в релизе.

В течение двух минут после заполнения короткой анкеты клиент получает перечень ипотечных предложений с параметрами кредита, может выбрать наиболее оптимальное, после чего заявка автоматически направляется в банк.

ПСБ предлагает следующие ипотечные программы: от 7,79% на покупку квартир на первичном рынке, 4,5% — по программе «Семейная ипотека» и от 8,3% — на покупку квартир на вторичном рынке для зарплатных клиентов банка.