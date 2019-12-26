Укрепление рубля можно считать позитивным, когда оно происходит по причине быстрого роста производства. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу RT , отвечая на вопрос журналиста о наличии пространства для оптимизма по поводу укрепления рубля.



«Я бы не сказал, что так укрепляющийся рубль — это оптимизм. Потому что это знак очень низкого спроса во внутренней экономике. <...> Укрепляющийся рубль — это хорошо, когда он происходит из быстрорастущего производства. Когда речь идет о слабом спросе, это [укрепление рубля] показывает, что мы добиваемся результатов, но внутри страны существуют более высокие требования», — сказал он, отметив, что правительство уже ведет работу над решениями, «которые помогут повысить спрос в следующем году».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику.

Рубль демонстрирует умеренный рост по отношению к доллару с 29 ноября. 24 декабря курс доллара на Мосбирже опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года к уровню закрытия предыдущих торгов — до 61,95 рубля. При этом курс евро, в свою очередь, снизился на 0,6% — до 68,65 рубля.

Официальный курс доллара на 26 декабря ЦБ РФ установил на уровне 61,72 рубля, курс евро — 68,41 рубля.