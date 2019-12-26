Лидером по объему выдачи среди видов банковского кредитования по итогам 2019 года по-прежнему остается потребительское кредитование, объем которого составляет половину от всего объема выдаваемых ссуд. Об этом говорится в исследовании Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». Так, объем выданных потребительских кредитов на 6,4% больше аналогичных показателей двух предыдущих лет и может превысить 3 трлн рублей.

Темпы роста объемов кредитования по всем видам кредитов существенно снизились. Наиболее сильно снизились темпы роста выдачи ипотеки: по предварительным итогам 2019 года они составляют 1,8%. Наибольшие темпы роста (плюс 24,1%) демонстрирует сектор микрофинансирования.

Снижение темпов роста объемов кредитования по иным видам кредитования является следствием введения ЦБ ряда ограничительных мер, говорится в сообщении БКИ «Эквифакс». Однако все виды кредитования остаются в положительной зоне по итогам 2019 года.