В декабре выдача автокредитов растет более чем на 20%, а продажи автомобилей — на 33%, чем в среднем в год. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй и «Автостата».

«По данным за 2015—2018 годы… в декабре в среднем выдается на 21,2% больше автокредитов, чем в предыдущие месяцы. При этом на долю предновогоднего месяца приходится более 10% годовых выдач автокредитов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост продаж машин и автокредитования связан с предновогодними предложениями у автопроизводителей, автодилеров и банков.

За исследуемый период наиболее значительный рост выдачи автокредитов в предновогодний месяц был зафиксирован в Кемеровской области (37,8%), в Республике Башкортостан (31,4%) и в Удмуртии (29,6%).