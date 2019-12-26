На фоне укрепления рубля в конце года россияне стали чаще покупать иностранную валюту, заметили в банке «Русский Стандарт». Аналитики кредитной организации изучили, как меняется спрос на доллары и евро у клиентов в преддверии новогодних праздников.



«По нашему банку мы заметили тенденцию: при укреплении рубля, которое наблюдается в течение последнего месяца, увеличились покупки наличной иностранной валюты у населения как в долларах, так и в евро, — отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. — Маржа осталась неизменной, повысился оборот, что, вероятнее всего, связано как с сезонным фактором, так и с более привлекательным ценообразованием рубля по отношению к доллару и евро. Традиционно спрос по доллару превышает спрос на евро примерно в два раза».

В ноябре 2019 года курс доллара США к российскому рублю был более спокойным и, как следствие, объем его покупок клиентами относительно октября вырос незначительно — на 2%, при этом объем продаж за месяц вырос на 3,2%. Средняя сумма одной покупки в ноябре выросла на 33,21% относительно октября. Декабрь 2019-го, по прогнозам банка, традиционно завершается заметным спросом на доллар США, особенно в условиях планомерного падения его курса.



На статистике ноябрьского и декабрьского спроса сказывается и предстоящий сезон каникул — клиенты стараются купить наличные в валюте, популярной в выбранной для путешествия стране, отмечают в банке. При этом аналитики обращают внимание на всеобщую тенденцию падения спроса на наличную валюту. «Если еще несколько лет назад в путешествие россияне брали достаточно крупную сумму наличных, то сегодня в этом нет особой необходимости. Банковские карты постепенно вытесняют наличные, и теперь клиенты в путешествиях обходятся небольшими суммами на сувениры», — поясняют эксперты.

Относительно прошлого года, по данным банка, общий годовой объем операций по обмену валют снизился. Способствовал этому более стабильный рубль, в связи с чем курс на протяжении 2019 года оказался менее волатильным, чем в предыдущий год. «Все это подтверждает общероссийский тренд на общее снижение интереса к иностранной валюте и устойчивый спрос, к примеру, к рублевым вкладам и облигациям — россияне предпочитают хранить деньги в той валюте, в которой зарабатывают», — заключают в банке.