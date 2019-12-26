Клиенты Фора-Банка могут воспользоваться сервисами бесконтактной оплаты Google Pay и Samsung Pay для карт Visa. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

«Держатели карт Фора-Банка платежной системы Visa могут оплачивать свои покупки с помощью смартфонов с операционной системой Android и поддерживающих технологию беспроводной передачи данных NFC или носимых устройств, совместимых с сервисами Google Pay и Samsung Pay», — говорится в сообщении.

Сервисы позволяют оплачивать товары и услуги в платежных терминалах, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии, а также оплачивать покупки на сайтах и в мобильных приложениях интернет-магазинов. С помощью Samsung Pay можно расплатиться и в терминалах, не поддерживающих бесконтактную оплату, благодаря собственной технологии MST.

Также скоро будет подключен Apple Pay.