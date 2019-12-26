Правительство РФ планирует максимально быстро, в 2020—2021 годах, приватизировать готовые к сделкам активы, а по остальным компаниям — сделать дорожные карты для их подготовки к продаже, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«То, что сегодня рассматривается на правительстве, это возможность по ряду компаний — там, где компании уже готовы к сделкам, — это максимально быстрый выход, 2020—2021 годы», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что есть другие активы, по которым нужно еще проводить много работы для того, чтобы была возможность приватизации и выхода на публичные рынки. Это в том числе касается отстройки корпоративного управления, выстраивания правильных отношений с государством, субсидий, которые получают некоторые компании, уточнил Орешкин.

«По этим компаниям будем делать такие дорожные карты — то, какие вопросы нужно рассмотреть, чтобы в принципе могли рассматривать вопрос привлечения частных инвесторов в эти активы. Поэтому будем продавать то, что можно продать, государство будет выходить. А с остальными активами будем внимательно работать для того, чтобы их прозрачность, их готовность к потенциальным сделкам увеличивалась», — добавил министр.