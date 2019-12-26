Безработица в 2020 году сохранится на низком уровне и не превысит 4,5—4,7%, сообщил в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Ситуация лучше, чем обычно, потому что все-таки сейчас то молодое поколение, которое выходит на рынок труда, гораздо более малочисленное. Поэтому сейчас уровень безработицы — 4,5—4,7%. Мы рассчитываем, что в следующем году он так и сохранится», — сказал он.

Министр отметил, что никаких серьезных изменений в ситуации с безработицей быть не должно. «Наша задача заключается в том, чтобы правильно поработать с работодателями — как мы можем ускорить процесс внедрения профессиональных стандартов, новых требований к профессиям. Что касается уровня безработицы, я не вижу никаких рисков и опасений», — заключил он.

