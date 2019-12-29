Банк «Ноосфера» понизил ставки по вкладам.

Доходность депозита «Универсальный» (от 50 тыс. рублей, от 91 до 365 дней) составит 4,25—5% годовых (ранее — 4,6—5,3%). Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются ежемесячно.

По вкладу «Юбилейный» (от 5 тыс. рублей на 730 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,68% (вместо 5,94%). Пополнение не предусмотрено.

При досрочном расторжении договора проценты за каждый полный период нахождения денежных средств во вкладе выплачиваются по ставке, соответствующей периоду. Выплата процентов осуществляется в конце каждого расчетного периода.