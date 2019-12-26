Правительство обсудит с ЦБ вопрос выхода регулятора из капитала Сбербанка. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Это вопрос (продажа доли ЦБ в Сбербанке), еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать», — сказал он.

Банк России владеет контрольным пакетом акций Сбербанка в размере 50% плюс одной акции.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что правовых оснований передачи контрольного пакета акций Сбербанка другой государственной структуре нет. Закон («О Центральном банке РФ») запрещает Банку России продавать свою долю в Сбербанке.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что контрольный пакет акций Сбербанка может быть передан другой государственной структуре.

СМИ: правительство планирует использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке По словам источника, знакомого с обсуждением, планируется, что средства ФНБ, направленные Центробанку, в итоге вернутся в бюджет.



