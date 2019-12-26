Решение о переходе с бумажных на электронные трудовые книжки, который стартует с 1 января 2020 года, далось нелегко — Минтруд три года пытался согласовать позиции по этому вопросу среди работодателей и профсоюзов. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы очень давно вели переговоры на эту тему с работодателями, профсоюзами. Совершенно были разные мнения. Кто-то опасался этих новшеств, кто-то подталкивал действовать быстрее. Разные были позиции. Было очень сложно, и мы практически года три пытались согласовать эти позиции между профсоюзами и работодателями», — признался министр.

Он добавил, что тема устаревшего формата ведения трудовых книжек в России поднимается уже около десяти лет. Но технологически сделать это было сложно, в том числе из-за опасений за сохранность персональных данных. Однако сегодня проблема решена — по словам министра, вся информация будет храниться в системе электронного учета Пенсионного фонда России, которая обеспечит личным данным полную сохранность.

Топилин также отметил, что в следующем году каждый трудящийся должен будет написать заявление о том, хочет он сохранить бумажную версию или полностью от нее отказаться и перейти на учет в электронном виде. «Данные о нем все равно будут наполняться в системе персонифицированного учета с 1 января, просто не каждый захочет расставаться с бумажной трудовой книжкой. Мы проводили опросы, нельзя сказать, что даже большинство хочет отказаться от трудовой книжки. Кто-то просто чего-то боится… Молодежь в большей степени, наверное, скажет, что бумажная книжка — атавизм», — заключил министр.