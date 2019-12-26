Банк «Открытие» совместно с платежной системой Mastercard запускают новый сервис бесконтактных платежей SwatchPAY! для оплаты покупок в одно касание. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Сервис запускается также с участием швейцарского бренда часов Swatch.

«В соответствии с партнерским соглашением, сервис SwatchPAY! доступен только держателям карт Mastercard. Его поддерживают шесть моделей из специальной коллекции SwatchРAY!, оснащенные спрятанными под циферблатами модулями NFC», — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение SwatchPAY! (доступно на iOS и Android) на свой смартфон и привязать к часам карту Mastercard банка «Открытие» в магазинах Swatch, отсканировав ее через камеру смартфона или введя данные вручную.