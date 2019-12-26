Компания «ВЭБ-лизинг» из группы «ВЭБ.РФ» стала владельцем блокирующего пакета НПФ «Благосостояние» в размере 25% плюс одной акции, свидетельствует сообщение «ВЭБ-лизинга» на сайте раскрытия корпоративной информации.

Согласно сообщению, дата наступления события — 26 декабря этого года. Структура ВЭБа получила 1,05 млн голосов (25,00001% голосующих акций).

«У «ВЭБ.РФ» как государственной управляющей компании большой опыт работы с накоплениями «молчунов». Он позволит и в рамках НПФ вместе с РЖД и Газпромбанком предложить рынку лучшие практики сотрудничества с работодателями, формирующими пенсионные программы для своих сотрудников», — прокомментировал сделку глава ВЭБа Игорь Шувалов, чьи слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

По мнению старшего аналитика компании «БКС Премьер» Сергея Суверова, покупка пакета акций НПФ «Благосостояние» позволит госкорпорации «ВЭБ.РФ» укрепить свои позиции на рынке негосударственных пенсионных фондов. «Для рынка НПФ изменения будут незначительными, так как в «Благосостоянии» произошла смена одного госсобственника другим, хотя, возможно, «побочным эффектом» будет переток ряда клиентов из частных НПФ в «Благосостояние», в том числе за счет сильного бренда ВЭБа», — сказал агентству ТАСС Суверов.

Управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов также высказал мнение, что с приходом «ВЭБ.РФ» в состав акционеров «Благосостояния» не стоит ждать каких-либо серьезных перемен на рынке НПФ. «Это не тот фонд, в который надо влить денег и он начнет взрывным образом расти. Это уже большой состоявшийся фонд. От того, что в его состав вошел пусть даже большой и важный акционер, в краткосрочной перспективе ничего не изменится», — сказал он информагентству.

При этом, по мнению эксперта, стратегия «Благосостояния», скорее всего, подвергнется корректировке. «Жизнь показывает, что приход любого крупного акционера в любую компанию или фонд ведет как минимум к изменению состава органов правления и корректировкам или полному обновлению стратегии. Очевидно, что, заходя в качестве крупного акционера в такой крупный фонд, ВЭБ имеет взгляд на то, как фонд должен работать, и это может отразиться на стратегии», — отметил Митрофанов. Однако ожидать каких-либо радикальных изменений на коротком горизонте в стратегии «Благосостояния» не стоит, считает эксперт.

Президент саморегулируемой организации «Ассоциация негосударственных пенсионных фондов» Сергей Беляков, комментируя сделку, сообщил ТАСС, что главное для ассоциации — работа участников по единым правилам регулирования. «Смена собственника фонда не приведет к изменению этих правил», — добавил он.

В конце августа глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов рассказал о планах госкорпорации приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние». Условия сделки Шувалов не уточнял. Позже он отмечал, что сделка может быть закрыта до конца 2019 года.



До вхождения ВЭБа в НПФ «Благосостояние» состав акционеров выглядел следующим образом: доля РЖД составляла 25% плюс одну акцию, доля Газпромбанка — 50% минус одну акцию, доля компании «РСХБ Управление активами» — 19,5%, еще 5,5% принадлежало миноритарным акционерам фонда.

