По карте «Мир» прошла первая трансакция с иностранной компанией — оплата бронирования авиабилетов в турецкой Turkish Airlines через туристическое агентство Ozon.Travel. Об этом сообщается в пресс-релизе турагентства.

«Если раньше при оплате авиабилетов иностранных авиакомпаний картами «Мир» деньги зачислялись на счет агентства, и уже оно перечисляло средства авиакомпании, то теперь оплата происходит напрямую. Эквайрером Turkish Airlines является Ишбанк — прямой участник платежной системы «Мир» с 2019 года», — прокомментировали в Ozon.Travel.

«Турция является крайне востребованным туристическим направлением у жителей России. Благодаря нашему сотрудничеству с Ozon.Travel и Ишбанком держатели карт «Мир» теперь могут не только расплачиваться ими во многих магазинах Турции и снимать наличные в банкоматах Ишбанка, но также приобретать авиабилеты одной из крупнейших авиакомпаний Turkish Airlines как на ее сайте, так и через сеть агентств, в том числе работающих в Интернете», — отметил директор операционно-технологического департамента Национальной системы платежных карт Максим Завгородний.



Пользователи турагентства в 2019 году оплачивали билеты картой «Мир» на 150% чаще, чем год назад, а за последние два года доля авиабилетов, оплаченных «Миром», выросла в два раза.