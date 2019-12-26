Российские индексы по итогам торгов четверга изменились разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи завершил сессию в символическом плюсе — на 0,03%, составив 3 031,67 пункта. Индекс РТС снизился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,6% до 1 534,85 пункта.

Бумаги «Яндекса» выросли в цене на 0,97%, МТС — на 0,52%, «Газпрома» — на 0,34%, Сбербанка — на 0,08%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,07%, ВТБ — на 0,04%, «АЛРОСы» — на 0,01%. Акции «Норильского никеля» подешевели на 3,37%, «Тинькофф» — на 0,67%, Мосбиржи — на 0,07%.



По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, долларовый индекс РТС оказался под давлением ввиду коррекционного ослабления рубля.

«Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии держались на расстоянии от достигнутых на этой неделе пиков, не получив существенной поддержки от благоприятного внешнего фона... Сильных движений по индексам до конца года вряд ли можно ожидать. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 3 010—3 045 пунктов», — пишет эксперт.