Рубль ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» равнялся 62,23 рубля, что на 38 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени составил почти 69,06 рубля (плюс 37 копеек).

Курсовой диапазон по доллару с начала сессии составил 61,67—62,27 рубля. Было проведено почти 19,4 тыс. сделок на сумму чуть меньше 1,3 млрд долларов.

Сделки с евро проводились по курсам от 68,41 до 69,07 рубля. В общей сложности заключено почти 11 тыс. сделок на 531 млн евро.