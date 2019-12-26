Банк «Возрождение» снизил процентные ставки по ипотеке. Как сообщили в банке, минимальная ставка теперь составляет 7,95% годовых.

«Улучшение коснулось практически всех видов ипотечных программ, включая наиболее востребованные — на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке», — уточняет заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

Помимо снижения до 7,95% ставок по базовым программам «Новостройка» и «Вторичный рынок», улучшены условия по программе «Готовый дом» на приобретение жилого дома с земельным участком: минимальная ставка составляет 9,45%.

Кроме того, клиенты банка могут оформить ипотечный кредит по такому продукту, как «Приобретение машино-места», в том числе в новостройках. Ставка по данной программе также снижена и начинается от 9,99% годовых.

Условия по программам «Рефинансирование» и «Ипотека с господдержкой», которые были улучшены 1 ноября 2019 года, пока остались без изменений: по ним минимальные ставки равны 8,25% и 4,5% годовых соответственно.



По условиям ипотечных программ банка приобрести квартиру, таунхаус или апартаменты можно на срок до 30 лет при первоначальном взносе от 10% на первичном рынке жилья и от 15% — на вторичном. Максимальная сумма кредита составляет 30 млн рублей.