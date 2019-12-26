Банк России выявил факты неоднократного манипулирования на организованных торгах рынками акций 14 эмитентов, совершенного в период с 13 ноября 2014 года по 23 марта 2015-го сотрудниками ЗАО «Лидер». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как уточняется, указанные действия совершались «сотрудниками ЗАО «Лидер» Силуяновым Андреем Сергеевичем и Чвировым Антоном Геннадьевичем, осуществлявшими функции по управлению активами клиентов ЗАО «Лидер», а также активами клиента ООО «Управляющая компания «Северянка».

В ходе проверки установлено, что Силуянов и Чвиров, используя служебное положение, совершали операции с акциями за счет переданных в доверительное управление средств клиентов «Лидера» и «Северянки», а также за свой счет по брокерскому счету Силуянова.

При совершении указанных операций использовался следующий механизм: Силуянов и Чвиров, действуя за счет переданных в доверительное управление средств клиентов указанных управляющих компаний, совершали сделки по покупке или продаже акций, вызывая рост или падение их цены соответственно. Возникающие в результате этих действий рыночные условия использовались для закрытия ранее открытой позиции в акциях по брокерскому счету Силуянова прибылью за счет сделок с управляющими компаниями. Указанное торговое поведение привело к существенным отклонениям объема торгов акциями.

Операции, совершенные в рамках описанной схемы, по закону классифицируются как манипулирование рынком акций, подчеркивают в ЦБ. В результате указанных действий по брокерскому счету Силуянова был получен положительный финансовый результат.



«Банк России принял меры в отношении лиц, причастных к манипулированию рынком, по недопущению совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы», — отмечается в релизе.