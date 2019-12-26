Московский Кредитный Банк объявил о запуске первого в России банковского квеста с дополненной реальностью.

Для начала игры нужно скачать приложение «Мир, который больше». По сюжету пользователи ищут и устанавливают виртуальные объекты на карте города. В игре много персонажей, с которыми можно делать фотографии в дополненной реальности: дома и на работе, в вузе и в метро, во время прогулок по городу, походов в театр, кино или кафе — с родными и друзьями.

«Игра является динамичным 3D-квестом, в котором каждый желающий может принять участие. Выполняя задания в игре, пользователи могут знакомиться с новыми героями, делать забавные фото и видео, а также получить денежный приз — общий призовой фонд составляет 1 млн рублей», — говорится в релизе МКБ.

«Предоставляя пользователям возможность погрузиться в мир виртуальной реальности, мы хотели подчеркнуть общую направленность банка на применение высокотехнологичных решений, а в преддверии Нового года еще и порадовать всех новой увлекательной игрой», — объясняет начальник управления диджитал-маркетинга МКБ Виктор Ковязин.

Познакомиться с игрой можно на сайте mkb-game.ru.

