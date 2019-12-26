В Москве суд вынес приговор по уголовному делу о хищении 600 млн рублей руководителями коммерческого банка. Об этом сообщили накануне в Генпрокуратуре РФ.

«Останкинский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летних Дмитрия Роговского и Таймиржана Махмутова. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (пособничество в хищении, совершенном путем присвоения имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере)», — отмечается в релизе ведомства.

В суде установлено, что сообщники причастны к присвоению принадлежавших коммерческому банку 600 млн рублей, которое было осуществлено в мае — июне 2015 года руководителями данного кредитного учреждения и иными лицами (уголовное дело в отношении других лиц выделено в отдельное производство).

Так, с целью хищения был заключен мнимый агентский договор об оказании банку услуг. По данному соглашению деньги были перечислены на счета аффилированных соучастникам организаций.

Суд приговорил Роговского к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Махмутов осужден на четыре года также с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.



Название банка в сообщении Генпрокуратуры не указано, но из публиковавшихся ранее материалов правоохранителей следует, что речь идет о хищении денег Пробизнесбанка.

