Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин планирует покинуть свой пост в начале 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, близких к банку.

Новое место работы топ-менеджера пока неизвестно. При этом Олюнин сказал Reuters, что информация о его уходе — «беспочвенные слухи». Пресс-служба ВТБ не ответила на запрос информагентства.

Олюнин вошел в правление ВТБ в мае 2018 года и курировал финансовый блок, стратегию, IT и операционный бизнес. Все эти подразделения перераспределят между остальными членами правления, говорит один из источников.



До прихода в ВТБ Олюнин пять лет возглавлял дочерний банк группы Societe General в России — Росбанк.