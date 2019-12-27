Количество уникальных клиентов на Московской бирже за 11 месяцев 2019 года выросло почти на 1,6 млн, а их общее число превысило 3,5 млн человек, пишет «Коммерсант» . С учетом традиционного увеличения активности в декабре можно ожидать, что по итогам года показатель приблизится к 4 млн счетов. Такого ажиотажа со стороны граждан вокруг финансовых продуктов, как в 2019 году, еще не было на российском фондовом рынке за всю четверть века его существования, считают эксперты.

Основная причина изменений — падение ставок на рынке депозитов. Проценты по вкладам, особенно крупных банков, удовлетворяют не всех, также низкая кредитная активность клиентов на фоне слабого роста экономики и охлаждения потребительского кредитования сократила доходы банков. Для удержания клиентов и повышения комиссионных доходов они начали активно продвигать инвестиционные продукты, усиливать команды портфельных управляющих и аналитиков.

Число индивидуальных инвестиционных счетов превысило 1,5 млн. Бывшие владельцы банковских депозитов охотнее идут в облигации. Все больше инвесторов используют и более рисковые инструменты — акции, продукты срочного рынка. Развивается и сектор сложных структурных продуктов с обеспечением защиты вложенного капитала.

По мнению экспертов, нынешний активный выход на рынок розничных инвесторов сделал рентабельным содержание недешевой инфраструктуры, при этом все комиссионные доходы остаются у российских операторов. Вместе с тем ликвидность рынка не позволяет пока создать максимально широкие продуктовые предложения, как на Западе. Это связано как с ограниченным числом публичных компаний, так и с активизировавшимся процессом выкупа акций и ухода с рынка. Банкам нужно осторожно филировать клиентскую базу и не гнаться за моментальной прибылью, формируя долгосрочную привязанность клиентов, считают эксперты.