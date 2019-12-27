На электронных торгах за 11 месяцев 2019 года продавалось более 13 тыс. объектов арестованного имущества, что на 44% больше, чем годом ранее, пишут «Известия» . Суммарная стоимость этих объектов составила около 60 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные электронной площадки «РТС-тендер».

Зачастую основанием для ареста имущества становятся долги его владельца. По словам экспертов, решения судов выносятся как при рассмотрении исков по долгам, так и при банкротстве неплательщика. Также недвижимость может попасть на аукцион во внесудебном порядке — по исполнительной надписи нотариуса при залоговых обязательствах. Рост количества выставляемой на торги недвижимости связан с тем, что и граждане, и организации, в том числе малый и средний бизнес, теряют доходы. Также рост связан и с тем, что технология организации торгов становится все более отлаженной, а кроме того, увеличивается спрос на приобретение подобной недвижимости, поясняют эксперты.

Перед продажей проводится оценка недвижимости для определения ее рыночной стоимости. Продажа на аукционе предусматривает дисконтирование — постепенное снижение цены, если нет заявок от покупателей, рассказал генеральный директор «РТС-тендер» Владимир Лишенков. По его словам, если на аукцион не поступает ни одной заявки, проводятся повторные торги, для которых стоимость снижается на 10% от первоначальной.

Как комментируют эксперты, скидки объясняются тем, что покупка арестованной недвижимости довольно рискованна. Это нередко объекты с обременениями, которые снять сложно или невозможно. Также есть риск, что должники будут оспаривать процедуру торгов, постановление суда или договор, на основании которого был организован аукцион. Кроме того, до покупки нельзя осматривать недвижимость, а можно только изучить документы на нее и письменное описание, а после покупки могут возникнуть проблемы с выселением родственников предыдущего владельца, отмечают эксперты.