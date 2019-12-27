Промсвязьбанк не намерен снижать ставки по торговому эквайрингу, заявил в интервью «Известиям» глава банка Петр Фрадков.

«Мы не планируем снижать ставки по торговому эквайрингу. Это связано в первую очередь с тем, что правила игры нам устанавливают в большей степени международные платежные системы. Но будут, и отчасти уже есть, альтернативные решения, которые позволяют нам приблизиться к европейскому уровню ставок — 0,4–0,7%», — сообщил Фрадков.

Он пояснил, что это произойдет за счет внедрения Системы быстрых платежей. «Бизнес будет иметь возможность использовать данный сервис и экономить на комиссии», — пояснил глава Промсвязьбанка.

Фрадков отметил, что в 2019-м кредитный портфель корпоративного бизнеса в банке вырос за год на 74%, портфель малого и среднего бизнеса — на 55%, портфель розничного бизнеса — на 67%. Результаты банка оценены рынком, ведущими российскими и международными рейтинговыми агентствами, добавил он.