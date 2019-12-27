Россияне в преддверии Нового года купили в онлайн-магазинах 200 тыс. смартфонов и 41 тыс. ноутбуков, потратив 4,4 млрд и 1,7 млрд рублей соответственно. Об этом говорится в совместном исследовании платежной системы QIWI и ретейлера «Связной».

Отмечается, что по итогам первой половины декабря смартфоны заняли первое место среди наиболее популярных технологичных товаров, купленных в Интернете. Средняя цена смартфона составила 22 тыс. рублей.

На втором месте оказались ноутбуки. Средняя цена ноутбука, приобретенного онлайн, составила 39 тыс. рублей. Самыми популярными смартфонами стали Redmi 7A (в штуках) и Apple iPhone 11 (в деньгах), а ноутбуками — Lenovo IdeaPad (и в штуках, и в деньгах).

В топ-3 наиболее популярных технологичных подарков также вошла гарнитура — российские интернет-пользователи потратили 600 млн рублей и приобрели 150 тыс. таких устройств. Средняя цена гарнитуры составила 4 тыс. рублей.

Со 2 по 15 декабря 2019 года россияне потратили в интернет-магазинах на 51% больше, чем годом ранее. Рекордный скачок при этом зафиксирован 1 декабря — на 162% по сравнению с 1 декабря 2018 года.

Активнее всего в этот период покупки совершали москвичи, петербуржцы и жители Приморского края, а также жители Саратова и Смоленска.