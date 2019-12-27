Фора-Банк снизил ставки по некоторым рублевым вкладам.

Доходность «Сберегательного» составит 0,5—5,5% (вместо 0,5—5,8%), а «Сберегательного Онлайн» — 1—6,5% годовых (прежде — 1—6,7%). Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Сроки — 31, 92, 182, 274 дня, один год, 540 дней, два года).

«Перспектива» (от 25 тыс. рублей на три года) оформляется под 6% годовых (ранее — под 6,5%). Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный» (от 2 тыс. рублей на 92, 184 дня, один год и 540 дней) открывается под 3,5—4,9% годовых (вместо 3,5—5,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все вклады можно пополнять.