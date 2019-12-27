Банк «Веста» снизил ставки по вкладам в рублях и долларах. Изменение в рублях составило 0,25 процентного пункта, в долларах — 0,2 п. п.

«Веста-Online» (от 100 тыс. рублей на один год) теперь открывается под 6,25% годовых.

«Веста-Капитал» (от 1 млн рублей, 25 тыс. долларов на один год) можно разместить в рублях под 5,05—5,8%, в долларах — под 1,25—1,5% годовых.

«Веста-Копилка» (от 10 тыс. рублей и долларов на срок от трех месяцев до года) размещается в рублях под 4,55—5,7%, в долларах — под 1—1,4% годовых.

Проценты по трем вышеперечисленным депозитам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность вклада «Веста-Максимум» (от 10 тыс. рублей и долларов на срок от трех месяцев до года) в рублях составляет 5,05—6,2%, в долларах — 1,2—1,6% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Депозиты «Веста-Капитал», «Веста-Копилка» можно пополнять.