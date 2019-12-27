• Численность населения России может измениться со 146,7 млн человек в 2020 году до 134—150 млн человек к 2036 году, а средняя продолжительность жизни россиян вырастет более чем до 79 лет. Это следует из обновленного демографического прогноза, опубликованного на сайте Росстата. Ведомство представило три варианта прогноза изменения численности населения. Расчет перспективной численности населения ведется в трех вариантах — низкий, средний и высокий прогнозы — на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

• Количество уникальных клиентов на Московской бирже за 11 месяцев 2019 года выросло почти на 1,6 млн, а их общее число превысило 3,5 млн человек. С учетом традиционного увеличения активности в декабре можно ожидать, что по итогам года показатель приблизится к 4 млн счетов. Такого ажиотажа со стороны граждан вокруг финансовых продуктов, как в 2019 году, еще не было на российском фондовом рынке за всю четверть века его существования, считают эксперты. Основная причина изменений — падение ставок на рынке депозитов.

• Mir Pay может стать обязательным для предустановки на продаваемых в РФ гаджетах. Об этом говорилось на заседании рабочей группы в ФАС. По словам экспертов, число пользователей Mir Pay пока незначительно, чтобы их число существенно возросло, это приложение должно стать доступно на iOS. Также предустановка мало что дает разработчикам: если пользователю нужен тот или иной сервис, он сам скачает приложение, если нет — просто не будет работать с ним, рассуждают эксперты.



• Сбербанк опубликовал обзор ключевых тенденций 2019 года в банковском секторе, отметив, в частности, рекордно жесткое банковское регулирование в России. По мнению аналитиков банка, хотя дефолтность российских кредитных организаций оказалась в этом году минимальной с 2014 года, говорить о завершении банковского кризиса еще рано. В Сбербанке констатировали улучшение ситуации с устойчивостью системы страхования вкладов и увидели предпосылки для уменьшения взносов банков в фонд страхования вкладов. В числе прочего назван ключевой фактор, который может обусловить рост доли безналичных платежей в России. Также в Сбербанке ожидают рекордного объема выдачи ипотеки в 2020 году.

