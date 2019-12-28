Зима в этом году пока не радует ни снегом, ни выгодными новогодними вкладами. Какие сезонные депозиты предлагают банки и какие альтернативы есть у вкладчиков? Выясняем это в материале Банки.ру.

После публикации обзора карт для путешественников читатели назвали еще несколько достойных вариантов, в частности AIR Masterсard, Alfa Travel и карту «Польза». Рассмотрим их условия и особенности в «Разборе Банки.ру».

Знаковым событием уходящего года стало введение показателя долговой нагрузки для заемщиков. О том, как эта и другие законодательные инициативы повлияли на банковский рынок и каких изменений ждать в 2020-м, читайте в публикации «Холодный» расчет».

Страховщики затормозили. Впервые за десять лет за три квартала 2019 года они собрали столько же премий, сколько годом ранее. Подвело инвестиционное страхование жизни. На чем будут зарабатывать страховые компании в 2020 году? Об этом узнаем здесь.

В преддверии Нового года портал Банки.ру выяснил, сколько денег и на что тратят читатели в праздники. А также какие подарки они дарят и получают чаще всего. О том, как читатели Банки.ру встречают Новый год, читайте в публикации «Носки, Годзилла и топор».