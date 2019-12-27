Банк «Россия» запустил акцию «Новогоднее настроение» с 27 декабря 2019-го по 28 февраля 2020 года.

В период акции по кредитной карте «Мир возможностей» снятие наличных до 50 тыс. рублей в месяц в устройствах банка «Россия» — без комиссии.

Далее условия снятие наличных в устройствах банка и сторонних банкоматах не изменились и составляют 3% (минимум 50 рублей) до 1,5 млн рублей, свыше — 5%.

Выпуск карты бесплатный. Стоимость годового обслуживания карты — 1 тыс. рублей со второго года. СМС-информирование — бесплатно.

Размер кредитного лимита — до 750 тыс. рублей. Процентная ставка для клиентов, получающих зарплату на счет в банке, — 20%, для клиентов, не получающих заработную плату на счет в банке, — 21% (при наличии положительной истории в банке «Россия» ставка уменьшается на 1%, в иных банках — на 0,5%).

Льготный период до 61 дня действует на операции оплаты товаров и услуг.