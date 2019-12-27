Почта Банк понизил ставки по вкладам на 0,1 процентного пункта.

Доходность депозита «Новогодний» (от 100 тыс. рублей на 275 дней) составит 5,9%, «Капитальный» (от 50 тыс. рублей на 181, 367 и 546 дней) — 4,5—4,8%, а «Почтовый» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) — 4,8% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Доходный» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) оформляется под 4,3—4,5% годовых (вместо 4,4—4,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопительный» (от 5 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 4,4% годовых. Проценты ежеквартально капитализируются.

Дополнительные взносы для депозитов «Новогодний», «Капитальный», «Доходный» и «Почтовый» предусмотрены в течение первых десяти календарных дней с даты заключения договора, для «Накопительного» — в течение всего срока действия депозита.