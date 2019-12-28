Ряд банков на этой неделе изменили ставки по действующим вкладам. Разберемся в нововведениях.

Банк «Ак Барс» снизил ставки по рублевым вкладам на 0,2 процентного пункта. Так, доходность депозита «Я сам?!» (на шесть месяцев и один год) составит 5,2—5,5% годовых. «Просто накопить» открывается под 5—5,5%, а «Просто управлять» — под 4,5—4,9% годовых. Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей.

Банк «Санкт-Петербург» продлил срок приема вклада «Зимний Петербург» по 20 января включительно. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 500 долларов. Сроки размещения денежных средств — шесть месяцев, один, полтора и три года. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов происходит в конце срока.

Хоум Кредит Банк повысил ставки по некоторым вкладам в рублях. Так, «12 месяцев Плюс» открывается под 6,1% (вместо 5,6%), «18 месяцев Плюс» — под 6,3% (прежде — 6%), «24 месяца Плюс» — под 6,5% (ранее — под 6,3%), а «36 месяцев»— под 6% годовых (до этого — под 4,5%). Минимальная сумма всех депозитов — 1 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

Московский Кредитный Банк понизил ставки по вкладам в рублях и долларах на 0,2 п. п. Депозит «МЕГА Онлайн» (от трех до 36 месяцев) открывается под 5,8—6,8%, а «Гранд» (на 370, 540 и 730 дней) — под 6,2% годовых. Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Ситибанк уменьшил ставки по рублевым вкладам. Доходность депозита «Максимум» (на 31, 91, 181, 270, 367, 550, 730 и 1 096 дней) составит 4—5% (ранее — 4,5—5,3%), «Пополняемый» (на 91, 181, 270 и 367 дней) — 4—4,5% (прежде — 4,5—4,7%), «Smart» (на 91 день) — 4,5% годовых (вместо 4,8%), а «Комфорт» (на 91, 181, 270, 367 дней) — 4—4,25% годовых (до этого — 4,3—4,5%).

Банк ДОМ.РФ понизил ставки по вкладам в рублях и долларах. Доходность депозита «Хорошее начало» (от 100 тыс. рублей) составит 5,4—5,85% (ранее — 5,7—6,25%), «Сезонный» (от 30 тыс. рублей) — 5,35—5,75% (вместо 5,65—6,2%), а «Стратегический» (от 100 тыс. рублей) — 6,05—6,4% годовых (прежде — 6,4—7%). Срок вкладов — 91, 181 и 367 дней.

Интерпрогрессбанк понизил ставки по вкладам в долларах на 0,25 п. п. Доходность депозита «Капитал» (от 100 долларов) составит 0,5—1%, «Максимальный комфорт» (от 5 тыс. долларов) — 0,1—0,75%, «Мой доход» (от 1 тыс. долларов) — 0,25—0,75%, «Срочный Пенсионный» (от 100 долларов) — 0,25—0,75% годовых. Срок депозитов — от 91 до 367 дней.

Кредит Европа Банк понизил ставки в евро по вкладу «Срочный». Доходность депозита составит 0,01—0,15% годовых (вместо 0,01—0,45%). Минимальная сумма — 100 евро. Срок — 31, 91, 181, 271, 368, 460, 550, 730 и 1 096 дней.



Фора-Банк снизил ставки по некоторым рублевым вкладам. Так, доходность «Сберегательного» составит 0,5—5,5% (вместо 0,5—5,8%), а «Сберегательного Онлайн» — 1—6,5% годовых (прежде — 1—6,7%). Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Сроки — 31, 92, 182, 274 дня, один год, 540 дней, два года).

Связь-Банк понизил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «Успешный» составит 6,15% (вместо 6,45%), а депозита «Надежный» — 6% (ранее — 6,35%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — 367 дней. «Моя стратегия» (от 50 тыс. рублей на 181 и 367 дней) открывается под 7,75—8% (прежде — под 8,25—8,5%). «Двойной доход» (на 91 и 181 день) при условии заключения договора ИСЖ на три года привлекается под 7,5% (вместо 8%), на пять лет — 7,75% годовых (вместо 8,25%).

Банк «Ренессанс Кредит» внес изменения в линейку вкладов: понижены ставки по рублевым депозитам и окончен прием средств во вклад «Ренессанс Пополняемый». Депозит «Ренессанс Доходный» (на 91, 181, 271, 367, 400 и 550 дней) оформляется в отделении под 5—6% (ранее — под 5,2—6,3%), в интернет-банке — под 5,15—6,15% годовых (прежде — под 5,35—6,45%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Почта Банк понизил ставки по вкладам на 0,1 п. п. Доходность депозита «Новогодний» (от 100 тыс. рублей на 275 дней) составит 5,9%, «Капитальный» (от 50 тыс. рублей на 181, 367 и 546 дней) — 4,5—4,8%, а «Почтовый» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) — 4,8% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.