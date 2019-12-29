Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и акции по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Сбербанк предлагает клиентам оформить новую «Сберкарту Тревел» со специальной программой лояльности. Годовое обслуживание будет стоить 2 400 рублей в год. По программе лояльности «Тревел» предусмотрено начисление миль за покупки от 100 рублей, которыми в дальнейшем можно компенсировать до 99% стоимости авиабилетов, отелей и других туристических услуг на туристическом портале Сбербанка «Спасибо» (одна сбермиля равна одному рублю).

Промсвязьбанк совместно со Связь-Банком разработал дебетовую карту «Твой кешбэк промо» с 10% на остаток и до 5% кешбэка для держателей карт Связь-Банка. Так, клиенты получат кешбэк в размере 1% за все покупки, а также одну из двух бонусных опций на выбор: 10% годовых на остаток по карте до 31 марта 2020 года (далее — по ставке 5% годовых) или до 5% кешбэка в трех категориях покупок на выбор.

Банк «Россия» запустил акцию «Новогоднее настроение» с 27 декабря 2019-го по 28 февраля 2020 года. В период акции по кредитной карте «Мир возможностей» снятие наличных до 50 тыс. рублей в месяц в устройствах банка «Россия» — без комиссии. Далее условия снятия наличных в устройствах банка и сторонних банкоматах не изменились и составляют 3% (минимум 50 рублей) до 1,5 млн рублей, свыше — 5%.

Сбербанк выпустил цифровую кредитную карту. Оформить ее можно всего за несколько минут в мобильном приложении или веб-версии «Сбербанк Онлайн». Карта доступна клиентам, имеющим предодобренное предложение. За покупки по карте начисляются бонусы «Спасибо» по программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». При желании карту можно заменить на пластиковую на физическом носителе в любом офисе банка.

Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) снижает процентные ставки по всем кредитным картам до 17% годовых и предоставляет возможность пользоваться кредитками бесплатно. Получить кредитку с дисконтом можно с 30 декабря 2019 года по 30 января 2020-го при условии оформления карты с ежегодной комиссией за обслуживание. Так, по карте «60 дней без процентов» обслуживание обойдется в 700 рублей в год, по карте «120 дней без процентов» — в 1,6 тыс. рублей в год.