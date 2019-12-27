Банк России перестанет регистрировать правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) для квалифицированных инвесторов, а также утверждать отчеты о прекращении таких фондов. Эти функции регулятора будут переданы специализированным депозитариям, говорится в сообщении регулятора.

Соответствующие поправки в закон об инвестиционных фондах вступят в силу 23 января 2020 года. Одновременно поправками вводится ответственность спецдепозитариев (вплоть до аннулирования лицензии) за ненадлежащее исполнение функций по согласованию правил доверительного управления и отчетов о прекращении фондов.

«Единые подходы к исполнению спецдепозитариями новых функций будут закреплены в стандартах, которые уже разработала при участии Банка России саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация». Стандарты, которые должны будут соблюдать все члены СРО, направлены на защиту прав и законных интересов пайщиков и управляющих компаний, а также на повышение качества услуг спецдепозитариев», — говорится в релизе.

Изменения законодательства будут способствовать снижению регуляторной нагрузки и развитию рынка коллективных инвестиций.