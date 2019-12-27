Доля высокорисковых заемщиков, имеющих кредиты в четырех и более банках, к концу 2019 года превысила 6%, увеличившись за год на 1,7 процентного пункта. Об этом сообщается в пресс-релизе бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Наибольший рост числа заемщиков отмечен в сегменте «четыре и более банков в кошельке» — их количество за последние два года увеличилось на 60% и приблизилось к 2,5 миллиона человек», — говорится в сообщении.

В иных категориях также отмечается рост, хотя и менее значимый. Большинство заемщиков все-таки предпочитают обращаться в разные банки.

Подобная тенденция, ожидают в БКИ, сохранится еще какое-то время и впоследствии может сойти к минимальным значениям, после того как ЦБ ввел контроль за уровнем долговой нагрузки заемщиков.