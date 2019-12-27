Центробанк обсуждает с Минфином и ФАС расширение своих полномочий, чтобы получить право вводить количественные ограничения на рискованные кредиты, сообщила в интервью Reuters глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, окончательное решение об этом еще не принято.

«На наш взгляд, это целесообразно, причем для стратегического развития макропруденциальной политики, а не только в привязке к нынешней ситуации в необеспеченном потребительском кредитовании: здесь у нас есть основания думать, что уже принятых мер будет достаточно», — пояснила Данилова.

Банки возражают против таких количественных ограничений, отмечая, что меры могут ухудшить доступность кредитов для людей с неформальными доходами, высокозакредитованных заемщиков.

«Здесь действительно есть компромисс между финансовой стабильностью и финансовой доступностью. Поэтому при проведении политики постоянно нужно проводить анализ издержек в случае принятия и непринятия мер», — прокомментировала Данилова.

ЦБ рассматривает новые меры для ограничения рисков на ипотечном рынке Нагрузка на капитал банков при неизменной структуре их ипотечных портфелей в результате применения предложенных надбавок потенциально может возрасти в 1,4 раза.

Она добавила, что ЦБ может выбрать более гибкий инструмент в виде ограничения доли рискованных кредитов в объеме выдач. «Если, допустим, использовать ограничение по ПДН (показатель долговой нагрузки. — Прим. ред.), в эту долю попадут те, кого банки все же готовы будут кредитовать — наиболее ответственные клиенты с высоким уровнем ПДН», — сказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ. «За счет правильной калибровки, гибкости количественного ограничения можно найти компромисс между сдерживанием системных рисков и обеспечением финансовой доступности», — отметила Данилова.

Также регулятор считает плюсом количественных ограничений то, что «замораживается» не так много капитала под покрытие рисков, как в случае с высокими надбавками к коэффициентам риска.