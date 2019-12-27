Центробанк обсуждает с Минфином и ФАС расширение своих полномочий, чтобы получить право вводить количественные ограничения на рискованные кредиты, сообщила в интервью Reuters глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, окончательное решение об этом еще не принято.

«На наш взгляд, это целесообразно, причем для стратегического развития макропруденциальной политики, а не только в привязке к нынешней ситуации в необеспеченном потребительском кредитовании: здесь у нас есть основания думать, что уже принятых мер будет достаточно», — пояснила Данилова.

Банки возражают против таких количественных ограничений, отмечая, что меры могут ухудшить доступность кредитов для людей с неформальными доходами, высокозакредитованных заемщиков.

«Здесь действительно есть компромисс между финансовой стабильностью и финансовой доступностью. Поэтому при проведении политики постоянно нужно проводить анализ издержек в случае принятия и непринятия мер», — прокомментировала Данилова.

ЦБ рассматривает новые меры для ограничения рисков на ипотечном рынке
ЦБ рассматривает новые меры для ограничения рисков на ипотечном рынке

Нагрузка на капитал банков при неизменной структуре их ипотечных портфелей в результате применения предложенных надбавок потенциально может возрасти в 1,4 раза.

Она добавила, что ЦБ может выбрать более гибкий инструмент в виде ограничения доли рискованных кредитов в объеме выдач. «Если, допустим, использовать ограничение по ПДН (показатель долговой нагрузки. — Прим. ред.), в эту долю попадут те, кого банки все же готовы будут кредитовать — наиболее ответственные клиенты с высоким уровнем ПДН», — сказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ. «За счет правильной калибровки, гибкости количественного ограничения можно найти компромисс между сдерживанием системных рисков и обеспечением финансовой доступности», — отметила Данилова.

Также регулятор считает плюсом количественных ограничений то, что «замораживается» не так много капитала под покрытие рисков, как в случае с высокими надбавками к коэффициентам риска.