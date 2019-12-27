Кипрский RCB Bank Ltd провел первые операции по карте «Мир» в Евросоюзе. Об этом сообщается в пресс-релизе платежной системы.

К концу I квартала 2020 года RCB Bank Ltd планирует завершить пилотный проект и обеспечить прием карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах банка.

«Мы провели первые пилотные операции по карте «Мир» на территории Европейского союза, в устройстве нашего партнера RCB Bank Ltd, который активно развивает цифровые платежные решения для своих клиентов. Республика Кипр является одним из самых популярных мест для летнего отдыха россиян, поэтому начало приема российских карт на Кипре – очень важный шаг для международного развития платежной системы «Мир», — прокомментировал директор по международному развитию платежной системы «Мир» Игорь Перепечин.