Какими будут курс рубля, ключевая ставка, инфляция и ВВП России в грядущем году? Сравниваем прогнозы правительства и аналитиков, опрошенных Банки.ру.

От рубля ждут стабильности

Прогноз Минэкономразвития: доллар — 65,7 рубля.

Прогноз аналитиков: доллар — 63—66 рублей.

Опрошенные Банки.ру аналитики ожидают, что курс доллара будет довольно стабильным — в диапазоне 63—66 рублей. По мнению экспертов, этому будет способствовать макроэкономическая стабильность в России, сохраняющийся оптимизм на внешних рынках на фоне улучшения перспектив разрешения торгового конфликта США и Китая, дальнейшее замедление мировой экономики и умеренное снижение цен на нефть до 60 долларов за баррель из-за темпов роста сланцевой добычи в США.

В первой половине года рубль будет сохранять тенденцию к укреплению на фоне сезонно высокого внешнеторгового профицита и сохранения интереса инвесторов к инвестициям в российские активы, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов. А вот к концу 2020 года российская валюта может умеренно ослабнуть из-за сокращения внешнеторгового профицита и умеренного оттока частного капитала. Старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич допускает, что к концу года курс доллара может вырасти до 68 рублей.

Главный аналитик «БКС Премьера» Антон Покатович считает, что основным риском для российской валюты может стать возобновление оттока капитала из развивающихся рынков в случае новых витков торгового противостояния США и Китая или усиления геополитической нестабильности в Латинской Америке. «Санкционные угрозы со стороны Запада тоже не стоит сбрасывать со счетов, они могут вновь активизироваться, поскольку в предвыборный год в США российская тема может периодически использоваться политическими оппонентами», — отмечает он. Реализация стрессовых сценариев подобного рода, по его прогнозу, потенциально может привести к ослаблению рубля до 68—75 рублей за доллар.

«Если какие-то развитые страны испытают финансовый стресс и настоящие рецессии, мы увидим отток капитала в развивающихся странах и соответствующие ослабления валют (включая рубль)», — допускает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. В таком случае, по его мнению, курс доллара к рублю может возрасти до 68—69 к концу года.

Тем не менее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко полагает, что Россия к внешним рискам подготовилась лучше многих других развивающихся стран: снизила уровень валютизации балансов финансовых институтов, валютной задолженности компаний и населения и с 91% до 78% снизилась долговая нагрузка нефинансового сектора. «С другой стороны, Россия полностью зависима и продолжит в следующем году быть зависимой от внешнего финансирования, это особенно хорошо видно по рынку ОФЗ, что также с отсутствием длинных денег для финансирования инвестиций будет оказывать давление на национальную валюту», — говорит он.

​Здравствуй, рубль, Новый год! Как российская валюта встретит 2020-й Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала россиян копить в рублях и пообещала следить за инфляцией. Стоит ли верить регулятору, или лучше запастись валютой перед праздниками?

ВВП расшевелят нацпроекты

Прогноз ЦБ: 1,5—2,0%.

Прогноз Минэкономразвития: 1,7%.

Прогноз аналитиков: 1,65%.

Самый оптимистичный прогноз по росту российской экономики представил старший экономист банка «Открытие» — 2,1% по итогам года. Наибольшим пессимистом оказалось рейтинговое агентство АКРА. «Так как относительное ухудшение внешней конъюнктуры — часть нашего базового сценария, на 2020 год мы реально ждем темпов роста, близких к наблюдавшимся в 2019 году (близко к 1%)», — отмечает Дмитрий Куликов.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Банки.ру, — 1,65% (темп роста ВВП на конец 2020 года). Большинство аналитиков ожидают, что основным драйвером роста российской экономики станет реализация национальных проектов. По оценке главного экономиста Газпромбанка Сергея Коныгина, их инвестиционная составляющая может добавить 0,6 процентного пункта в рост ВВП. Также поддержку экономике окажут более мягкие в сравнении с 2019 годом денежно-кредитная и налогово-бюджетная политики, считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Тем не менее старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов полагает, что ключевой драйвер роста экономики — потребительский спрос — останется слабым, дополнительное «охлаждающее» влияние на него может оказать ужесточение стандартов выдачи потребительских кредитов.

Инфляция ниже цели

Прогноз ЦБ: 3,5—4,0% по итогам года.

Прогноз Минфина и Минэкономразвития: 3%.

Прогноз аналитиков: 3,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Банки.ру, по темпам инфляции не противоречит ожиданиям регулятора и находится ближе к нижней границе прогнозного диапазона ЦБ. Как указывает Банк России, в начале 2020 года будут преобладать дезинфляционные риски, в дальнейшем возможен разворот к ускорению инфляционных процессов. Эксперты полагают, что сдерживающим фактором для роста цен останутся слабость внутреннего и внешнего спроса. «В последние месяцы тем не менее произошло ускорение темпов роста розничной торговли, что может говорить об ускорении конечного спроса и создать инфляционные риски на горизонте следующего года», — полагает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Ключевая ставка продолжит снижение

Прогноз аналитиков: 5,75% годовых к концу года.

Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков считают, что уже в первом полугодии 2020-го ключевая ставка будет снижена с 6,25% до 6% годовых, а к концу года и до 5,75%. Тем не менее главный экономист ЮниКредит Банка Артем Архипов ожидает, что до 5,75% ставка может быть снижена уже в первой половине года. Экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков также прогнозирует снижение ключевой ставки до 5,75% в первом полугодии на фоне стабильных ставок в базовых валютах и сдержанной инфляции.

Курс на смягчение денежно-кредитных условий будут поддерживать слабый потребительский спрос и соответствующее замедление инфляции, считают аналитики Росбанка. Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов не исключает, что в случае стабильной низкой инфляции ЦБ может пересмотреть диапазон нейтральной ставки 6—7%. «В результате пересмотра нейтрального диапазона ЦБ РФ сможет активнее снижать ключевую ставку и довести ее до 5,5% в 2020 году», — добавляет Сергей Коныгин.

В то же время в случае ухудшения ситуации в мировой экономике в конце 2020 года — начале 2021-го Банк России может перейти к ужесточению денежно-кредитной политики, сопровождаемой ростом ключевой ставки, отмечает Максим Петроневич.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru