МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров вырастут

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается на 850 рублей. В новом году он составит 12 130 рублей в месяц. Пенсии неработающих пенсионеров также проиндексируют: ежемесячные выплаты вырастут на 6,6%, или в среднем на 1 тыс. рублей.

Выплаты на детей увеличатся

С нового года будет проиндексирован материнский капитал. Теперь за рождение или усыновление второго или последующего ребенка семьи будут единожды получать 466 617 рублей. Кроме того, увеличится количество семей, которые будут получать ежемесячную выплату при рождении первого или второго ребенка. Раньше такие выплаты причитались семьям, в которых среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем в полтора раза. Теперь — не более чем в два раза. Размер выплаты будет зависеть от величины детского прожиточного минимума в регионе — в среднем по стране около 10—11 тыс. рублей. Получать ее можно на детей до трех лет. При этом выплаты в 50 рублей для тех, кто растит ребенка в возрасте от полутора до трех лет, отменяются. И наконец, с 1 января увеличивается пособие по беременности и родам, или «декретные». Минимум составит 55 831 рубль, максимум — 332 192 рубля.

Бумажные трудовые книжки уходят в прошлое

В России с 1 января начнется переход на электронные трудовые книжки. Пока он будет добровольным, но уже через год работодатели будут обязаны оформлять новым сотрудникам исключительно цифровые трудовые книжки. Просмотреть сведения электронной книжки можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, на портале госуслуг или через соответствующие приложения.

Система быстрых платежей обрастет комиссиями

Переводы в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 января станут платными для банков. ЦБ установил для них тариф на уровне 0,5—3 рубля за трансакцию в зависимости от суммы перевода. Кредитные организации, в свою очередь, начнут активнее устанавливать комиссии за переводы через СБП для своих клиентов. При этом крупнейшие банки пока не торопятся устанавливать тарифы. Так, из системно значимых о планах ввести комиссию с января объявил пока только Московский Кредитный Банк — 1% (минимум 50 рублей) на суммы свыше льготного лимита в зависимости от типа карты. ВТБ, Газпромбанк и «Открытие» пока не решили, когда будут вводить комиссии. Росбанк продлил бесплатный период до 1 февраля. Райффайзенбанк ввел комиссию 1,5% на переводы по номеру телефона свыше 10 тыс. рублей в месяц еще в июле. Альфа-Банк, ЮниКредит Банк, РСХБ и Промсвязьбанк комментарий не предоставили. Сбербанк пока не подключился к СБП.

Материальную помощь студентам и пострадавшим от ЧС освобождают от налогов

С 1 января материальная помощь, которую получают нуждающиеся студенты, аспиранты (адъюнкты), ординаторы и ассистенты-стажеры, освобождается от НДФЛ. При этом матпомощь не должна превышать 4 тыс. рублей в год. По действующим правилам НДФЛ не облагаются только стипендии. Кроме того, от налогообложения освобождаются все доходы, полученные пострадавшими от ЧС и терактов, включая доходы в натуральной форме. Раньше НДФЛ не уплачивался только с компенсаций в денежной форме.

Снизится порог беспошлинных заказов из зарубежных интернет-магазинов

В России с 1 января 2020-го снижают порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов. Ранее физические лица могли беспошлинно заказывать товары, стоимость которых не превышает 500 евро, а вес — 31 кг. Теперь пошлину нужно будет заплатить уже за покупки от 200 евро. Нормы по весу сохранятся. При этом единая ставка таможенной пошлины снижается с 30% до 15% от суммы превышения беспошлинного порога.

Валютное регулирование изменится

Валютные резиденты, проживающие на территории России более 183 дней, с 1 января должны будут отчитываться о своих зарубежных банковских и брокерских счетах. При этом отчет подавать не нужно, если счет открыт в банке или у брокера из страны ЕАЭС или CRS (по перечню ФНС) или если зачисления или списания не превысили 600 тыс. рублей.

Автомобили подорожают, а процесс их регистрации изменится



С января резко вырастет утилизационный сбор на автомобили. Больше всего поднимутся ставки на утилизацию легковушек — в среднем на 110,7%. Эксперты предупреждали, что это может привести к росту цен на авто на 2—5% и даже к закрытию сотен дилерских центров. Кроме того, с нового года регистрировать новые автомобили будут прямо в автосалонах в день покупки. Раньше без регистрационных знаков можно было ездить в течение десяти дней. Теперь сведения для постановки автомобиля на учет и выдачи госномеров дилеры будут отправлять самостоятельно, а без номера собственник не сможет выехать даже из дилерского центра.

Новые ставки акцизов повысят стоимость вина

С 1 января повышаются винные акцизы, при этом акцизы на отечественное и зарубежное вино сравняются. Теперь винный акциз будет составлять 31 рубль за 1 литр. Акциз на шампанское составит 40 рублей. Повышение ставок приведет к росту цен на вино, говорят эксперты.

