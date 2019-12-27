Центробанк привлек банк «Открытие» к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях», сообщается на сайте регулятора. Три соответствующих постановления от 6 декабря этого года вступили в законную силу 27 декабря.

Во всех трех случаях банк привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Банку назначены административные штрафы. По указанной статье КоАП штраф для юридических лиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Банк «Открытие» прокомментировал штрафы ЦБ за нарушение закона «О кредитных историях» В банке связали это с ошибками, связанными с интеграцией банков группы.

ЦБ многократно за последние полгода привлекал «Открытие» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями. В недавнем интервью Банки.ру заместитель председателя правления, руководитель розничного блока банка «Открытие» Вениамин Полянцев отмечал, что архитектурный ландшафт кредитной организации включает учетные системы более чем 15 разных банков со множественными источниками данных, актуальность, качество и корректность которых отличаются от системы к системе, а «в 2019 году на ситуацию повлиял масштабный и сложный интеграционный процесс: в разрозненный IT-ландшафт «Открытия» мигрировали клиенты экс-Бинбанка». По его словам, в момент миграции продуктов в единую автоматизированную банковскую систему происходит перемещение всего продуктового профиля клиента, кредитных конвейеров, клиентских карточек, и, «естественно, иногда могут возникать ошибки».



Ранее в «Открытии» также подчеркивали, что постановления подтверждают факт отсутствия у банка каких-либо преференций со стороны ЦБ как его акционера.