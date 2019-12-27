Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Энерготрансбанка до уровня «ruBBB-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Повышение рейтинга обусловлено ростом эффективности деятельности, а также увеличением буфера устойчивости капитала к обесценению активов под риском. Кроме того, агентство приняло во внимание планы банка по оптимизации структуры собственности. Рейтинг банка также обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по достаточности капитала и прибыльности, удовлетворительным качеством активов, адекватными показателями ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе «Эксперт РА» .

В справке о банке агентство напоминает, что он специализируется на расчетно-кассовом обслуживании (в основном группы компаний «Автотор», связанной с банком) и кредитовании юридических лиц.

Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции банка на рынке при значительной концентрации бизнеса в одном регионе (на начало ноября около 90% кредитного портфеля и привлеченных средств приходится на Калининградскую область). Агентство отмечает низкую диверсификацию бизнеса банка как по активам, так и по источникам доходов.

Для банка характерен высокий уровень достаточности капитала в сочетании с высокой устойчивостью капитала к реализации кредитных рисков. Показатели эффективности деятельности находятся на адекватном уровне. Агентство обращает внимание, что в I квартале 2019 года в составе прибыли банка по РСБУ был отражен существенный положительный эффект от первичного применения МСФО 9, что привело к росту рентабельности за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019-го до 31%. Тем не менее, по оценкам агентства, рентабельность по РСБУ находилась бы на оптимальном уровне даже без учета данного единовременного эффекта.

Основу активов банка составляют ликвидные компоненты, среди которых большая часть приходится на депозиты в ЦБ (34% валовых активов на начало ноября), остатки на корсчете в ЦБ и на ностро-счетах в надежных банках-корреспондентах (26%), а также портфель ценных бумаг (17%), в которые кредитная организация размещает средства, привлеченные от группы «Автотор». Классический кредитный портфель (16% валовых активов) представлен преимущественно ссудами, выданными субъектам МСБ, и характеризуется длинными сроками кредитования. По состоянию на 1 ноября доля ссуд III—V категорий качества составила значительные 44,5% кредитного портфеля, однако доля просроченной задолженности по корпоративному портфелю находится на уровне 1%. Большая часть ссудной задолженности обеспечена залогом недвижимости.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности. Кроме того, портфель ценных бумаг банка может быть использован для привлечения дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. Сохраняется концентрация ресурсной базы на средствах связанной группы кредиторов, однако эти средства размещаются в краткосрочные ликвидные инструменты и не используются банком для фондирования долгосрочных активов.



Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. В банке действует стратегия развития на 2019—2021 годы, основным ориентиром которой является сохранение позиций в домашнем регионе и умеренный рост объемов бизнеса. Тем не менее, по оценкам агентства, реализация данной стратегии не позволит существенно усилить конкурентные позиции банка в условиях ужесточения конкуренции в основных бизнес-сегментах со стороны госбанков и крупнейших частных банков.

