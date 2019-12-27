Банк «Зенит» уменьшил ставки по ипотеке. Теперь оформить кредит на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, включая таунхаусы, можно по ставке от 8,7% годовых, следует из сообщения кредитной организации.

Новые условия распространяются на покупку недвижимости, а также на рефинансирование ипотечных кредитов других банков, отмечается в релизе.

Первоначальный взнос составляет не менее 15%, сумма кредита — до 20 млн рублей для Москвы и до 15 млн рублей для остальных регионов России. Предусмотрена возможность использования материнского капитала для первоначального взноса или погашения кредита. Клиенты также могут оформить кредит по ставке от 9,9% годовых на приобретение машино-места, гаража или кладовой стоимостью до 3 млн рублей для жителей Москвы и до 1,5 млн рублей для субъектов РФ. Первоначальный взнос — 30% и более.

Ставка по программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков составляет от 8,7% годовых. Теперь клиенты получат дополнительную сумму сверх долга по займу, но не более 25 млн рублей для Москвы и до 15 млн рублей для остальных регионов.



«Зенит» также понизил ставку по программам с государственной поддержкой «Военная ипотека», «Военная ипотека — Кредит семейный» и «Военная ипотека — Рефинансирование» на 0,5 процентного пункта. Оформить кредит по ставке от 8,8% могут военнослужащие — участники накопительно-ипотечной системы в течение не менее чем трех лет.